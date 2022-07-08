Зранку рашисти обстрілювали 4 громади на Сумщині Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Сумщина

Ситуація на ранок 18 липня

З опів на п'яту ранку росіяни почали гатити зі своєї території по нашим громадам.

▪️10 прильотів з міномету по Глухівській громаді, 4:30 ранку.

▪️ Після 5 ранку - Шалигінська громада, 8 прильотів з міномету

▪️ З 6 до 7 ранку були масовані обстріли з міномету та реактивної артилерії, Хотінська громада.

▪️Майже о 7 ранку - 10 приходів з реактивних систем залпового вогню, Миколаївська сільська громада.

▪️О пів на восьму - 2 черги по 15 вистрілів з великокаліберного кулемета Хотінська громада.

Постраждалих немає, інформація про руйнування уточнюється.