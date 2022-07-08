У центрі Конотопа збили велосипедиста Поліція Конотопщини встановлює обставини ДТП, у якій травмувався велосипедист.

У результаті дорожньо-транспортної пригоди, що сталася учора близько 23 години по пр. Миру у місті Конотоп, велосипедист потрапив на лікарняне ліжко.

Як попередньо встановили працівники поліції, 53-річний чоловік, рухаючись на автомобілі Skoda, здійснив наїзд на велосипедиста, який рухався в попутному напрямку.

У результаті зіткнення 43-річний велосипедист отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні.

За даним фактом у поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Слідство триває.

Поліція Сумщини