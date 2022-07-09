Вибухотехніки поліції Сумщини здійснюють розмінування Київської області Кілька представників вибухотехнічного відділу Головного управління Національної поліції в Сумській області були відряджені на Київщину для надання допомоги своїм колегам у розмінуванні території, що постраждала у ході боїв з росіянами.

Якщо у квітні нинішнього року зведений загін саперів поліції з кількох областей України надавав допомогу з розмінування території Сум, Сумського та Охтирського районів, то зараз, вже понад два тижні кілька вибухотехніків поліції нашої області працюють у складі зведеного загону вибухотехніків поліції України на території Київщини.

«Ця область дуже постраждала від бойових дій, тут велися інтенсивні бої, тож роботи саперам поліції вистачає. Працюємо скрізь, де потрібна наша допомога. Буча, Ірпінь, Гостомель, Макарів, інші міста і села, де розташовувалися підрозділи російської армії. Перевіряємо на наявність вибухонебезпечних предметів не лише населені пункти, але й території навкруги них. Ліси, поля, об'єкти інфраструктури де були місця дислокації московитів і де проходили бої.

Зведений загін вибухотехніків поліції працює дуже інтенсивно, досконало перевіряючи ділянки місцевості. За день буває проходимо лиш квадрат розміром десять на п'ятнадцять метрів, проштрикуючи щупом кожні п'ять сантиметрів. А небезпечні боєприпаси доводиться діставати з глибини метр і більше», - говорить інспектор відділу вибухотехнічної служби ГУНП в Сумській області Роман Левченко.

Серед знайденого авіаційні ракети, 100 - міліметрові та 125 - ти міліметрові артилерійські снаряди, мінометні міни, та 30 - ти міліметрові снаряди до автоматичних гармат. Все це дістається з грунту, з розбитої ворожої техніки, з обережністю перевозиться на полігон та знищується.

Проте, як стверджує Роман Левченко, трапляються й цілком придатні боєприпаси у ящиках чи "цинках". Такі після огляду негайно передаються Збройним силам України, аби ті якомога швидше могли вигнати російських зайд з України.

Відділ комунікації поліції Сумської області