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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 12:2999

Норвезька рада у справах біженців готова допомагати внутрішньо переміщеним особам та жителям Сумщини

У Сумах побували представники Норвезької Ради у справах біженців (NRC). З ними зустрілися заступники голови Сумської ОВА Олег Клименчуков та Олена Бойко.

Як зазначили представники NRC, мета цієї зустрічі − обговорення гуманітарної ситуації в області й визначення правових, гуманітарних та інших потреб населення.

«Ми працюємо в місцях, де відбуваються збройні конфлікти або стихійні лиха, в Україні ми з 2014 року. Надаємо допомогу внутрішньо переміщеним жителям та жителям районів, які потерпають від обстрілів в отриманні та відновленні документів щодо права власності на житло, зруйноване та пошкоджене під час воєнних дій, консультуємо щодо питань, пов’язаних із трудовим законодавством та щодо свободи пересування та перетину кордону, − повідомив керівник юридичного відділу NRC Левон АЗІЗЯН. − Також у нас є компонент продовольчої безпеки та відновлення зруйнованого житла».

Під час зустрічі Олег Клименчуков показав представникам Норвезької Ради презентацію щодо кількості зруйнованих об’єктів інфраструктури та приватних будинків в Сумській області та розповів про механізми, які сьогодні надає держава для відновлення.

За його словами, силами обласної військової адміністрації проводиться щоденний моніторинг та збір інформації щодо наслідків військових злочинів сусідньої держави на території області. Через постійно триваючі збройні напади, кількість об’єктів пошкодженої критичної інфраструктури та житлового фонду невпинно зростає та на теперішній час складає 2219 об’єктів. З них 1406 − житлові будинки (приватні садиби) та 195 багатоповерхівок, − розповів посадовець. − А також 50 закладів охорони здоров’я, 172 заклади освіти культури і спорту, 64 адміністративні будівлі.

«Наразі велике навантаження щодо відновлення Сумщини припадає на державний бюджет та місцеві бюджети. І ми дуже зацікавлені й в допомозі донорів та міжнародних програм у відбудові Сумщини», − наголосив Олег Клименчуков.

Представники Норвезької ради у справах біженців повідомили, що найближчим часом вони хотіли б відвідати регіони Сумщини, які найбільше зазнали руйнування під час окупації та оточення області. А також наголосили, що жителі Сумщини, і особливо ВПО, уже сьогодні можуть отримати безоплатну правову допомогу, консультації з інших питань в рамках їх повноважень.

«Гаряча» лінія NRC: 0 800 302 007

Електронна пошта: ua.icla@nrc.no

Viber: 067 829 44 35

Skype: Норвезька рада у справах біженців безоплатна правова допомога або ua.icla@nrc.no

Сумська ОВА

Общество
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