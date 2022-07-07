Віталій Кім розповів про нічні обстріли Миколаєва

За попередньою інформацією відомо про влучання в автосалон та салон з продажу сільгосптехніки. Інші влучання були по околицях міста. Попередньо без жертв. Детальна інформація уточнюється.
Наразі в місті знову триває повітряна тривога.
Миколаївський район:
Вчора, 17 липня, протягом дня фіксувалися обстріли сіл Лимани та Українки Галицинівської громади. Влучення переважно по відкритих територіях. Постраждалих немає.
Баштанський район:
Продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.
У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
За інформацією районних військових адміністрацій.