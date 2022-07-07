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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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Віталій Кім розповів про нічні обстріли Миколаєва

Близько 03:00, 18 липня, Миколаїв знову зазнав масованого ракетного обстрілу.

За попередньою інформацією відомо про влучання в автосалон та салон з продажу сільгосптехніки. Інші влучання були по околицях міста. Попередньо без жертв. Детальна інформація уточнюється.

Наразі в місті знову триває повітряна тривога.

 

Миколаївський район:

Вчора, 17 липня, протягом дня фіксувалися обстріли сіл Лимани та Українки Галицинівської громади. Влучення переважно по відкритих територіях. Постраждалих немає.

Баштанський район:

Продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

За інформацією районних військових адміністрацій.

 

Общество
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