За минулий тиждень піротехніки Сумщини виявили 33 вибухонебезпечних предмети Упродовж минулого тижня групою піротехнічних робіт Міжрегіонального центру швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій (м. Ромни) на Сумщині виявлено 32 вибухонебезпечних предмети, серед яких артилерійські снаряди, мінометні та протитанкові міни, ручні, протитанкові, підствольні гранати, ручні протитанкові гранатомети та авіаційні бомби та ракети.

Небезпечні знахідки були виявлені та території Охтирського, Конотопського та Сумського районів.

Загалом, з початку року на Сумщині вже зафіксовано 690 випадки виявлення застарілих боєприпасів.

Рятувальники наголошують, що вибухонебезпечні або схожі на них предмети вкрай небезпечні. Натрапити на них можна в різних місцях. Тому в таких випадках необхідно бути обережними, у жодному разі не чіпати предмет, схожий на боєприпас, а тим паче не намагатися його вилучити та перенести.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області