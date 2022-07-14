За минулий тиждень піротехніки Сумщини виявили 33 вибухонебезпечних предмети

Небезпечні знахідки були виявлені та території Охтирського, Конотопського та Сумського районів.
Загалом, з початку року на Сумщині вже зафіксовано 690 випадки виявлення застарілих боєприпасів.
Рятувальники наголошують, що вибухонебезпечні або схожі на них предмети вкрай небезпечні. Натрапити на них можна в різних місцях. Тому в таких випадках необхідно бути обережними, у жодному разі не чіпати предмет, схожий на боєприпас, а тим паче не намагатися його вилучити та перенести.
Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області