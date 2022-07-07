У Ромнах рецидивіст побив сусідку У Ромнах 52-річний чоловік маючи неприязні відносин із сусідкою замість розмов просто почав бити жінку по голові та тілу. А коли вона впала на підлогу, то зловмисник не зупинився, а навпаки продовжив наносити їй удари.

До Роменського районного відділу поліції звернулася 42-річна місцева жителька та повідомила, що її побив житель однієї з квартир двоповерхівки, в якій вона також проживає. На місце виклику виїхала слідчо-оперативна група.

Під час перевірки співробітники поліції з'ясували, що дійсно до нападу причетний її сусід по будинку, а саме 52-річний раніше судимий роменчанин. Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що нападник та потерпіла вже тривалий час мають не дружні відносин. Так, в день події, коли вони зустрілися у коридорі під'їзду, то раніше судимий чоловік просто почав бити жінку по голові та тілу. Коли ж, від чергового удару вона впала на підлогу, то зловмисник не зупинився, а навпаки продовжив наносити їй удари по голові.

По даному факту у поліції було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 “Умисне легке тілесне ушкодження” Кримінального кодексу України та за погодженням Роменської окружної прокуратури повідомлено нападнику про підозру.

Відділ комунікації поліції Сумської області