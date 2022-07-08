За тиждень на Сумщині зареєстровано 104 небезпечних події За минулий тиждень, на пожежах випадків загибелі та травмування людей не зареєстровано.

Вогнем знищено та пошкоджено 7 будівель та 1 одиницю автотракторної техніки. Пожежно-рятувальними підрозділами Сумщини здійснено 64 оперативних виїзди. Під час ліквідації пожеж врятовано 12 будівель, матеріальних цінностей на загальну суму 2 млн. грн. Як свідчить статистика значна частка пожеж припадає на житловий сектор. Тому рятувальники вкотре застерігають населення, будьте відповідальними у дотриманні правил пожежної безпеки. При виявленні ознак пожежі негайно телефонуйте на лінію екстреного виклику «101».