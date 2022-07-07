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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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Україна під обстрілами. Ситуація в регіонах станом на ранок

За ніч рашисти обстріляли три області України.

Миколаїв

Вночі проти 18 червня ворог здійснив масований обстріл Миколаєва. У місті було чути близько 10 потужних вибухів.

 

Дніпропетровщина

російські війська кілька разів за ніч ударили з РСЗВ по Нікополю. Скерували понад 60 снарядів на житлові квартали та міську інфраструктуру. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Зруйновано з десяток приватних житлових будинків. Пошкоджено водопровід та газопровід на одній з вулиць. Зачепило лікарню, промислове та енергетичне підприємства, порт. Попередньо, поранена одна людина. Рятувальні роботи тривають.

 

Донеччина

Чотири удари з РСЗО здійснив ворог по промисловій зоні Краматорська. Про це повідомляє мер міста Олександр Гончаренко.

Общество
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