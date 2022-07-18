На Сумщині рятувальники ознайомили аграріїв з вимогами безпеки під час жнив Працівники підрозділу ДСНС відвідали одне із найбільших сільськогосподарських підприємств Сумського району, яке невдовзі розпочне збір зернових культур.

Щоб убезпечити жнивну кампанію та ознайомити працівників з основними вимогами безпеки адміністрація організувала для них тематичну зустріч з рятувальниками.

Фахівці розповіли про ризики сьогодення, у тому числі вибухонебезпечні предмети та роз’яснили алгоритм дій при їх виявленні. Також присутніх ознайомили з правилами поведінки, якщо аграрії на сільгоспугідді потраплять під раптовий артобстріл.

Окрему увагу працівники Служби порятунку приділили основному питанню під час жнив – дотримання пожежної безпеки. Це і стан зернозбиральної та іншої техніки, забезпечення її первинними засобами пожежогасіння, організація чергування пожежної або пристосованої для гасіння техніки та багато інших важливих питань від виконання яких залежить безпека жнивної кампанії.

Упродовж заходу у учасників виникали різноманітні питання щодо розглянутої тематики на які вони отримали ґрунтовні відповіді від рятувальників.

Сумське районне управління Головного управління ДСНС України у Сумській області