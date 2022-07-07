На Сумщині продовжують неофіційно святкувати 140-річчя футуриста Давида Бурлюка Поки офіційна культура забула про ювілей знаного в усьому світі митця, сумчани продовжують самостійно проводити заходи до його дня народження.

У неділю відбулася поїздка в урочище Бурлюк та до Лебединського художнього музею. Про це розповів сумський фотограф, меценат і колекціонер Сергій Гуцан.

“До 140-річчя з дня народження Давида Бурлюка. Сьогодні для учасників фотопленеру «Звірокостури бурлючать!» була проведена екскурсія по Лебединському художньому музею, який підготований до умов військового часу і можливої евакуації (вперше за 103 роки свого існування)… Забиті наглухо вікна, експонати, що зберігаються в сховищах, відсутність персоналу та відвідувачів - таке сьогодення музею в Лебедині. Але… дух який! Віра в завтрашній день на кожному кроці! І в словах і в ділах! І ми самі зміцніли духом і, впевнений у цьому, підтримали дух колег-лебединців!”, - написав він.

До речі, вже 23 липня в музеї “Причал Одіссея” відкривається фотовиставка за мотивами пленеру.