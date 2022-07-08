Сумські волейболісти зіграли чергові матчі на Європейських університетських іграх У Польщі у місті Лодзь тривають Європейські університетські ігри-2022. Чергові матчі 17 липня зіграли сумські волейболісти.

Чоловіча волейбольна команда СумДУ перемогла команду з Румунії. Матч завершився з рахунком 3:1 (25:17, 15:25, 25:18 та 25:22) на користь сумчан. Далі сумчани зустрінуться з іспанцями, пише Суспільне.

Тим часом у пляжному волейболі сумчанки Катерина Удовенко і Єлизавета Тарасенко у матчі групового турніру перемогли команду Латвії з рахунком 2:0 (21:11, 21:13) і завершили груповий етап змагань на першому місці.

Серед чоловіків сумчани Євген Євдокимов і Микита Ангелов сьогодні зустрілись зі студентами з Хорватії перемогли суперників з рахунком 2:1 (21:17, 20:22 та 15:12). Груповий етап сумчани завершили на другому місці у групі і також вийшли у наступний етап змагань.

У матчі першого раунду хлопці, на жаль, у двох партіях поступились студентам з Відня – 16:21, 16:21.