Лента

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 14:1118

На фронті загинув ще один сумчанин

На війні проти рашистів загинув сумчанин Денис Кобилкін.

Відспівування загиблого відбудеться в понеділок, 18 липня, о 12:00 у Свято-Воскресенському кафедральному соборі. Потому, о 13:00, Дениса Кобилкіна поховають на Алеї Слави Баранівського кладовища.

СМР

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На фронті загинув ще один сумчанин
Сегодня 14:11
На Сумщині поліція нарахувала 149 прильотів збоку рф за добу
Сегодня 12:33
У Ромнах спіймали хулігана, який вчинив безлад на пляжі
Сегодня 11:45
Зранку рашисти обстріляли Шосткинщину
Сегодня 10:00
Більше ніж 1015 дітей постраждали в Україні внаслідок повнтомасштабної збройної агресії рф
Сегодня 09:20
Ворог завдав авіаудару поблизу Есмані на Сумщині - Генштаб ЗСУ
Сегодня 09:07
Сумські волейболісти стартували на університетських іграх
Сегодня 08:38
Живицький заспокоїв сумчан: не реагуйте на провокативні заяви мера
Сегодня 07:23
Сьогодні рашисти обстріляли 7 громад на Сумщині
Вчера 22:27
20-річна жителька Сумщини обікрала знайому
Вчера 18:25
Зінченко узгодив умови контракту з Арсеналом - джерело
Вчера 16:57
Поліцейські розшукали неповнолітню, яка втекла з дому до Києва
Вчера 16:22
view counter

Статьи

Лазерна епіляція рук: особливості проведення процедури
Вчера 20:47
Приречена бути зіркою. До ювілею Ади Роговцевої
Вчера 15:44
Хто допомагає сумчанам і як отримати гуманітарну допомогу
Вчера 12:27
Герой України Денис Дикий розповів про оборону Охтирки
14.07.2022 10:27
Как выбрать обручальное кольцо: полезные советы для молодоженов
13.07.2022 12:42
У Путивлі ініціювали відставку мера-нашкраївця Костянтина Гаврильчука
12.07.2022 19:22
Як шукачам роботи не потрапити у павутину обману?
11.07.2022 12:19
В Україні запустили платформу «Культурний простір»
11.07.2022 08:15
Мешканці Капустинців на Сумщині виступили проти закриття школи у своєму селі
09.07.2022 09:45
Тонкости выбора женского костюма на любой случай
08.07.2022 12:59
В Україні стартували проєкти для розвитку підприємництва
08.07.2022 12:16
«Працював і як журналіст, і як волонтер-рятувальник», — спецкор Суспільне Суми в Охтирці
07.07.2022 18:03
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

18
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
53
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
39
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.