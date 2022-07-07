На Сумщині поліція нарахувала 149 прильотів збоку рф за добу Минулої доби ворог активно обстрілював території області з артилерії, а також наніс два авіаудари. Загалом нараховано 149 приходів.

Обстрілів зазнали населенні пункти на Глухівщині, а саме смт. Есмань, села Студенок, Білокопитове, Катеринівка, Соснівка, Шалигіне, Старикове. Також, ворог обстріляв околиці м. Білопілля, с. Манухівка Конотопського району та с. Нововасилівку Шосткинського району.

Внаслідок обстрілів пошкоджені 3 будинки, 1 квартира, 1 автомобіль, 4 об’єкти цивільної інфраструктури, а також лінії електропередач.

За даними фактами відкрито кримінальні провадження за ст. 110 «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України» та ст. 438 «Порушення законів та звичаїв війни» ККУ.

Поліцейські нагадують: під час дії воєнного стану не нехтуйте своєю безпекою. Якщо ви побачили підозрілу річ – не підходьте до неї, не переносьте та не торкайтеся її. Обгородіть місце знахідки та одразу викликайте поліцію.