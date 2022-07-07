У Ромнах спіймали хулігана, який вчинив безлад на пляжі До поліції із заявою про злочин звернувся 26-річний місцевий житель. Він пояснив, що під час відпочинку на березі річки у компанії знайомих, до них підійшов невідомий, вчинив бійку та втік.

Прибувши на виклик, співробітники поліції з'ясували, що невідомий чоловік підійшов до компанії, в якій відпочивав заявник, заскочив на лавку та почав псувати їхні продукти харчування. На що потерпілий зробив зауваження зловмиснику та попросив припинити протиправні дії. Але останній продовжив хуліганство та ще й вдарив його ногою в лице, а сам втік.

У подальшому правоохоронці вже оперативним шляхом встановили особу зловмисника. Ним виявився 24-річний раніше судимий за аналогічний злочин місцевий житель міста.

За даним фактом у поліції було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 296 “Хуліганство” ККУ та за погодженням Роменської окружної прокуратури повідомлено правопорушнику про підозру.

Поліція Сумщини