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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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Сумські волейболісти стартували на університетських іграх

У польському місті Лодзь стартували Європейські університетські ігри-2022.

Про це повідомляє «Суспільне|Суми».

Волейболісти Сумського державного університету стартували на них перемогою. У першому матчі групи сумчани перемогли – 3:1 (19:25, 26:24, 28:26, 25:15) – команду з Туреччини.

У змаганнях з пляжного волейболу сумська жіноча пара — Катерина Удовенко і Єлизавета Тарасенко – у групі перемогли з рахунком 2:0 (21:6, 21:5) команду з Хорватії.

Чоловіки – Євген Євдокимов і Микита Ангелов – з рахунком 0:2 (17:21, 19:21) поступились угорцям і з рахунком 2:1 (21:11, 19:21, 15:Cool перемогли другу команду польської Варшави.

Спорт
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