20-річна жителька Сумщини обікрала знайому Ямпільські поліцейські викрили зловмисницю та повернули потерпілій викрадені у неї кошти.

Подія сталася в місті Дружба, що на Ямпільщині. За словами 22-річної потерпілої, яка звернулася з заявою про крадіжку до поліції, того вечора знайома зустріла її біля будинку та напросилася до неї на ночівлю. Погодившись, жінка пустила її до себе. На ранок господиня виявила зникнення гості, а разом з нею й 3 000 гривень, які лежали у сумці.

Провівши пошукові заходи, співробітники сектору реагування патрульної поліції Ямполя встановили місцезнаходження 20-річної підозрюваної. Її допитали і вона зізналася у скоєному.

За словами молодої жінки, викрадені кошти вона частково встигла витратити на спиртне та продукти харчування.

Наразі потерпілій повністю відшкодовано завданий збиток.

Відносно зловмисниці у поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 185 «Крадіжка» КК України. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Остаточне покарання їй визначить суд.

Відділ комунікації поліції Сумської області