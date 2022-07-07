Поліцейські розшукали неповнолітню, яка втекла з дому до Києва

Провівши ряд пошукових заходів, правоохоронці встановили марку транспортного засобу, на якому могла пересуватися біглянка, його колір та номер. Ці дані шосткинські поліцейські, разом з описом зовнішності самої неповнолітньої, передали на всі блокпости на шляху слідування до Києва, а також сповістили столичних поліцейських.
За якийсь час вжиті заходи дали свій позитивний результат - вказаний автомобіль правоохоронці помітили на одній із столичних автостоянок, а невдовзі знайшли і саму розшукувану.
Дівчину доправили до Шостки, де передали її матері. З ними ювенальні поліцейські провели профілактичну бесіду щодо наслідків такого вчинку.
Крім того, на неньку юної мандрівниці правоохоронці склали адміністративний протокол за ознаками ст. 184 КУпАП.
Відділ комунікації поліції Сумської області