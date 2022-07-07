Поліцейські розшукали неповнолітню, яка втекла з дому до Києва Про втечу з дому 16-річної дівчини ювенальним поліцейським Шостки повідомила її мати. Жінка розповіла, що донька могла поїхати до столиці України на автомобілі зі значно старшим за себе чоловіком.

Провівши ряд пошукових заходів, правоохоронці встановили марку транспортного засобу, на якому могла пересуватися біглянка, його колір та номер. Ці дані шосткинські поліцейські, разом з описом зовнішності самої неповнолітньої, передали на всі блокпости на шляху слідування до Києва, а також сповістили столичних поліцейських.

За якийсь час вжиті заходи дали свій позитивний результат - вказаний автомобіль правоохоронці помітили на одній із столичних автостоянок, а невдовзі знайшли і саму розшукувану.

Дівчину доправили до Шостки, де передали її матері. З ними ювенальні поліцейські провели профілактичну бесіду щодо наслідків такого вчинку.

Крім того, на неньку юної мандрівниці правоохоронці склали адміністративний протокол за ознаками ст. 184 КУпАП.

Відділ комунікації поліції Сумської області