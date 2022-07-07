Зінченко узгодив умови контракту з Арсеналом - джерело

Лондонський Арсенал продовжує працювати над підписанням українського захисника Манчестер Сіті Олександра Зінченка.
Як стверджує журналіст Ніколо Скіра, гравець збірної України вже узгодив із "канонірами" умови особистого контракту. Футболіст готовий укласти з новим клубом п'ятирічний договір - до літа 2027 року.
Тепер Арсеналу потрібно узгодити трансфер із Манчестер Сіті, але, як повідомлялося раніше, переговори з "містянами" просуваються успішно і лондонський клуб розраховує якнайшвидше завершити перехід українця.
За попередніми даними, трансфер може коштувати лондонцям 35 мільйонів євро.
Нагадаємо, що минулого сезону Зінченко провів за Манчестер Сіті в усіх турнірах 28 матчів, у яких відзначився п'ятьма гольовими передачами.