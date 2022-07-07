У Сумах дерево впало на авітвку (відео) 15 липня внаслідок погіршення погодних умов на території Сумщини рятувальники тричі залучались для надання допомоги населенню.

Так, о 18:28, на лінію екстреного виклику 101, надійшло повідомлення, що внаслідок погіршення погодних умов, сильного вітру, на вул. Нижньосироватська, дерево впало на автомобіль та заблокувало рух проїжджою частиною.

Рятувальники за допомогою механізованого інструменту розпиляли дерево, звільнили автомобіль та розблокували дорогу для проїзду транспорту.

Цього ж дня допомогу по розблокуванню вулиць від повалених дерев фахівці Служби порятунку надали мешканцям пров. Громадянський та вул. Короленко в обласному центрі.

Всього для надання допомоги було залучено 3 одиниці спеціальної техніки та 13 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Головне управління Державної служби України

з надзвичайних ситуацій у Сумській області