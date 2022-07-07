Легендарна акторка Ада Роговцева відзначає ювілей 16 липня святкує день народження одна з найулюбленіших українських актрис Ада Роговцева родом з Глухова.

Її творчий доробок неосяжний, жінка зіграла ролі у понад 100 фільмах та безлічі театральних вистав, ставши уособленням епохи.

Цьогоріч легенді українського театру та кіно виповнюється 85 років.

Артистка виконала цікаві ролі у десятках фільмів, зокрема «Салют, Маріє!», «Хвилі Чорного моря», «Поема про крила», «Кармелюк», «Тарас Бульба». Героїні Ади Миколаївни переважно є душевними жінками з внутрішнім стрижнем, які вселяють позитив у глядача.

Серед театральних досягнень варто згадати ролі у спектаклях «Варшавська мелодія», «Хтось мусить», «Вишневий сад», «Пер Гюнт», «Матінка Кураж і її діти», «Священні чудовиська», «Рожевий міст», «Будьте як вдома» та багатьох інших. Проте знаковою для актриси все ж залишається роль Гелени у драмі «Варшавська мелодія», яку Ада Роговцева зіграла близько 700 разів.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого, Роговцева, яка залишилась в Києві та допомагає українським захисникам, почала їздити країною із творчими вечорами, щоб підтримати українців.

Свій 85-й день народження Роговцева відсвяткує на сцені, разом з колегами та глядачами. Цього вечора у Жовтневому палаці покажуть улюблену багатьма комедію «Схоже на щастя». «Для актриси велика радість, коли в День народження – вечірня вистава. …Це для мене як подарунок. Чекаю зустрічі!» – звернулася актриса до глядачів.