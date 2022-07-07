Спецслужби росії активізували діяльність в країнах східної Європи Агенти країни-окупанта отримали завдання виявляти та відстежувати маршрути, якими йде постачання зброї до України.

Для визначення схем доставляння та кількості зброї, яку, для відбиття російського вторгнення передають захисникам України країни-партнери, російські військові аташе в країнах Європейського союзу закритими каналами зв’язку отримали наказ активізувати вербування співробітників поліції та громадян причетних до транспортування зброї. У прикордонних з Україною регіонах, російські спецслужби намагаються використовувати представників місцевих громад та проросійських активістів.

Натомість, отримавши від росіян пропозиції про співпрацю, Європейці тут же звертаються до поліції та органів безпеки.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України