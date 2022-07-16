За минулу добу піротехніки Сумщини виявили 9 вибухонебезпечних предметів 15 липня піротехніки Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Ромни) на території Сумщини виявили 9 вибухонебезпечних предметів

А саме: артилерійські снаряди, протитанкові міни та ручний протитанковий гранатомет. Небезпечні знахідки було виявлено в в Охтирському районі.

Рятувальники вкотре звертаються до громадян бути уважними та обережними та при виявленні вибухонебезпечних предметів ні в якому разі їх не торкайтесь, не намагайтесь перенести або розібрати, необхідно відійти від місця знахідки на безпечну відстань та зателефонувати до екстрених служб за номерами 101 та 102.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області