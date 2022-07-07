Жительку Сумщини, яка не розкаялася у схваленні агресії росіян, арештували на 6 місяців Лебединський районний суд Сумської області визнав громадянку винною в виправдуванні війни і підтримці дій влади та військових формувань Російської Федерації по відношенню до України.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 27 червня.

Поді трапилась в один із днів на початку квітня 2022 року в селі Малий Бобрик. Перебуваючи поряд зі своїм подвір’ям, обвинувачена у присутності інших трьох мешканців говорила, що військові дії Російської Федерації проти України є правомірними. Вона висловила своє схвалення дій влади та військових Росії по відношенню до України.

У судовому засіданні жінка свою вину визнала повністю і підтвердила, що висловила свою думку, що дії влади РФ та російських військових є правильними і вона підтримує таку військову агресію. Своєї думки вона не змінила й на даний час. У скоєному не розкаюється.

Обставиною, що пом’якшує покарання суд визнає сприяння розкриттю злочину. Обставиною, що обтяжує, є рецидив злочинів. Раніше громадянка щонайменше тричі засуджувалася за крадіжки до арештом від 1 до 6 місяців: двічі у 2020-му і один раз у 2021 році. За місцем проживання характеризується виключно з негативної сторони.

Покарання призначено в межах санкції статті 436-2 ККУ в вигляді 6 місяців арешту.