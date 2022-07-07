Нетворкінг змінотворців у Сумах перенесли на сьогодні Зустріч відбудеться сьогодні, 16 липня, о 17.00 у дворику на Кузнечній, 2.

Привіт, я вирішив довго не чекати, тому нетворкінг буде тудей, о 17:00 я відкрию свої двері для всіх змінотворців.

Дощ нам вчора зробив вечір, що сказати, ми з ним давні вороги. Він часто сидить, чекає поки люди зберуться, а потім як вискоче різко, наробить кіпішу... Я його за це прозвав Янукович, типу він також наробить фігні, а потім збіжить кудись далеко, а його це бісить страшне, ну, а кому сподобається що його Януковичем називають?!

Але сьогодні він прислав смс, що він буде поза зоною, тож вирішили, що вчора то була репетиція, а нетворкінг офіційно повертається сьогодні! - пишуть організатори.