У Сумах на парковці "Лавини" загорілося авто В м. Суми вогнеборці ліквідували загоряння легковика.

15 липня о 11:47, на лінію екстреного виклику 101, надійшло повідомлення про загоряння легкового автомобіля «Renault Kangoo», по проспекту М. Лушпи в обласному центрі. Про пожежу повідомив власник, який ще до приїзду рятувальників намагався самостійно приборкати полум’я наявним вогнегасником. На місце події було направлено відділення чергового караулу 2 – ї державної пожежно – рятувальної частини.

По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено моторний відсік, утворилась загроза подальшого поширення вогню на решту автомобіля.

О 11:56 загоряння локалізували, а о 11:58 – повністю ліквідували.

Всього на гасіння було залучено 2 одиниці спеціальної техніки та 6 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.