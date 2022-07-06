Сумчанка здобула "золото" Всесвітніх ігор Збірна України доповнила свій медальний залік ще двома нагородами на Всесвітніх іграх-2022, що проходять цими днями у Бірмінгемі (США).

У 9-ий змагальний день наші акробатки Вікторія Козловська з Кривого Рогу і сумчанка Таїсія Марченко здобули 10 золото для національної команди, спочатку перемігши у кваліфікації, а потім і в основних змаганнях.

Ще одне золото міг здобути для нас Данило Фільченко, що змагається у водолижному спорті, але у фіналі з фігурного катання судді буквально вкрали в нього перемогу. Спочатку наш спортсмен йшов першим, але рефері переглянули свій вердикт та віддали золото американцю, який впав під час свого виступу. Першим рішенням 5 суддів занизили оцінки для місцевого представника, але потім троє із низ змінило свій вердикт.

Таким чином, після 9 днів змагань національна збірна України має у своєму активі 34 нагороди (10-10-14) та йде на 5 командному місці. У наших спортсменів є чудові шанси поборотися навіть за ТОП 2, адже італійці, які йдуть на другому місці мають лише на одне золото більше.