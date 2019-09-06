На Сумщині на вихідних прогнозують короткочасні дощі з грозами

На вихідних на Сумщині перважно без істотних опадів, лише в неділю вдень короткочасні грозові дощі.
16 липня: Мінлива хмарність, без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі +11..+16°, вдень +20..+25°.
17 липня: Мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ , місцями гроза.
Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі +10..+15°, вдень +19..+24°.
В последние дни уходящего года на Сумщине ожидается снижение температуры и небольшой снег. Образуется снежный покров высотой 1-4 см, сообщает...
На выходных на Сумщине будет преимущественно без осадков и по-летнему тепло....