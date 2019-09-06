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Лариса Брежнєва
Лариса Брежнєва
Сегодня 08:18163

На Сумщині на вихідних прогнозують короткочасні дощі з грозами

Йдеться у повідомленні Сумського обласного центру з гідрометеорології.

На вихідних на Сумщині перважно без істотних опадів, лише в неділю вдень короткочасні грозові дощі.

16 липня: Мінлива хмарність, без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі +11..+16°, вдень +20..+25°.

17 липня: Мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ , місцями гроза.

Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі +10..+15°, вдень +19..+24°.

Общество Прогноз погоди
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