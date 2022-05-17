Учора на Сумщині від обстрілів рашистів одна людина загинула, семеро - поранено

Сумщина
Ситуація станом на 22:00
За 15 липня 2022
▪️ По Шалигинській громаді після десятої ранку було 10 мінометних прильотів.
▪️ Глухівська громада: близько десятої ранку росіяни відкрили вогонь з мінометів. 9 вибухів.
Після тринадцятої години почався обстріл з реактивної артилерії, понад 20 прильотів.
У результаті обстрілів 1 людина загинула, 4 - поранені.
▪️ Середино-Будську громаду опівдні обстріляли з мінометів, 4 вибухи.
▪️Білопільська громада: близько чотирнадцятої години 8 прильотів зі ствольної артилерії.
А близько шістнадцятої ще 8 вибухів від застосування ворогом мінометів.
У результаті обстрілів троє людей поранені.
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