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Лариса Брежнєва
Лариса Брежнєва
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Учора на Сумщині від обстрілів рашистів одна людина загинула, семеро - поранено

Про це йдеться у вечірньому зведенні очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Сумщина

Ситуація станом на 22:00

За 15 липня 2022

▪️ По Шалигинській громаді після десятої ранку було 10 мінометних прильотів.

▪️ Глухівська громада: близько десятої ранку росіяни відкрили  вогонь з мінометів. 9 вибухів.

Після тринадцятої години почався обстріл з реактивної артилерії, понад 20 прильотів.

У результаті обстрілів 1 людина загинула, 4 - поранені.

▪️ Середино-Будську громаду опівдні обстріляли з мінометів, 4 вибухи. 

▪️Білопільська громада: близько чотирнадцятої години 8 прильотів зі ствольної артилерії.

А близько шістнадцятої ще 8 вибухів від  застосування ворогом мінометів. 

У результаті обстрілів троє людей поранені.

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Общество Загиблі цивільні Обстріли
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