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Лариса Брежнєва
Лариса Брежнєва
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Чи існує загроза вторгнення на Сумщину

На кордоні вздовж Сумської області не спостерігається достатньої кількості російських військ для проведення вторгнення.

Про це в коментарі Радіо Свобода розповів голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
«На даний момент такої явної загрози немає, немає накопичення ударних угруповань вздовж кордону. Є у них поодинокі, бродячі підрозділи, які пересуваються вздовж кордону і обстрілюють нашу територію. Періодично прибуває техніка до кордону Сумської області. Вони вивантажуються в прикордонних територіях Росії і далі слідують в бік Харківської, Луганської областей. Останнім часом все менше спостерігається таких подій», – розповів Дмитро Живицький.
За його словами, російські війська продовжують обстрілювати Сумщину, використовуючи міномети, РСЗВ та інше озброєння.
«Практично все прикордоння, починаючи від межі з Чернігівською областю і закінчуючи межею з Харківською областю. На 10-15 кілометрів в глиб України Сумщина обстрілюється, практично щоденно є руйнування житлових будинків, соціальної інфраструктури», – зазначив Дмитро Живицький.

Общество Російсько-українська війна
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