Поліцейські Шостки розшукують безвісти зниклу Ніну Гриву На вигляд жінці 60 – 65 років, зростом 165 см, худорлявої статури. Має коротке каштанове волосся та темні очі.

Була вдягнена в блакитне плаття та сіру кофту.

З собою пенсіонерка мала світлу сумку – клатч.

На розшук безвісти зниклої жінки зорієнтований особовий склад поліції Шостки. Відповідне орієнтування з описом її зовнішності та фотокарткою розіслане у всі відділи та відділення поліції області.

Правоохоронці закликають всіх громадян не бути байдужими. Якщо комусь відома будь-яка інформація, що допоможе в розшуку Ніни Гриви, прохання повідомити до Шосткинського районного управління поліції: м. Шостка, вул. Свободи, 67, або зателефонувати за номерами 050-327-91-48 (чергова частина), або на цілодобову лінію служби «102».