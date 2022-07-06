Поліцейські Шостки розшукують безвісти зниклу Ніну Гриву

Була вдягнена в блакитне плаття та сіру кофту.
З собою пенсіонерка мала світлу сумку – клатч.
На розшук безвісти зниклої жінки зорієнтований особовий склад поліції Шостки. Відповідне орієнтування з описом її зовнішності та фотокарткою розіслане у всі відділи та відділення поліції області.
Правоохоронці закликають всіх громадян не бути байдужими. Якщо комусь відома будь-яка інформація, що допоможе в розшуку Ніни Гриви, прохання повідомити до Шосткинського районного управління поліції: м. Шостка, вул. Свободи, 67, або зателефонувати за номерами 050-327-91-48 (чергова частина), або на цілодобову лінію служби «102».