Губернатор курщини заявив про обстріли збоку Сумщини Губернатор курської області роман старовойт заявив про обстріли села дронівка.

“Сегодня под миномётный обстрел со стороны Украины в очередной раз попало приграничное село Дроновка в Глушковском районе.

Предварительно насчитали больше 25 прилётов. К счастью, пострадавших нет! Но противник нанес повреждения жилым домам: во многих разбиты стекла, в некоторых пострадала кровля, нанесён другой ущерб.

Также зафиксированы повреждения зданий школы, медпункта, дома культуры, сельсовета, магазина.

Из-за повреждений линий электропередач в селе нет света, в самое ближайшее время специалисты приступят к работе по восстановлению электроснабжения.

Оценим нанесённый урон частным домовладениям и обязательно поможем селянам!”, - написав він.

З українського боку заявили, що росіяни обстрілюють самі себе.