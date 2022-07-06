Губернатор курщини заявив про обстріли збоку Сумщини

“Сегодня под миномётный обстрел со стороны Украины в очередной раз попало приграничное село Дроновка в Глушковском районе.
Предварительно насчитали больше 25 прилётов. К счастью, пострадавших нет! Но противник нанес повреждения жилым домам: во многих разбиты стекла, в некоторых пострадала кровля, нанесён другой ущерб.
Также зафиксированы повреждения зданий школы, медпункта, дома культуры, сельсовета, магазина.
Из-за повреждений линий электропередач в селе нет света, в самое ближайшее время специалисты приступят к работе по восстановлению электроснабжения.
Оценим нанесённый урон частным домовладениям и обязательно поможем селянам!”, - написав він.
З українського боку заявили, що росіяни обстрілюють самі себе.