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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 17:38262

На Сумщині постане перед судом чоловік, який заперечує збройну агресію рф проти України

Слідчими Охтирського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом Охтирської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт відносно 66-річного місцевого мешканця, який визнає правомірною та виправдовує збройну агресію росії проти України.

Встановлено, що житель м. Охтирка в присутності свідків висловлював твердження, що українці, як нація, займають територію російської федерації. При цьому він нахвалював президента рф за його вчинки та правомірне вторгнення на територію України.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування за фактом вчинення кримінального провадження та скерували обвинувальний акт до суду.

Тепер зловмисник постане перед судом за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 436-2 «Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників» Кримінального кодексу України. За вчинене йому може загрожувати позбавлення волі на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Сумської області

Право
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