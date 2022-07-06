На Сумщині автівка підірвалась на міні: один чоловік загинув, інший у лікарні Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Сьогодні зранку, між селами Басівка і Юнаківка, авто з двома цивільними людьми підірвалося на міні.

Один чоловік загинув на місці, інший - з важкими травмами, переломами та опіками знаходиться в лікарні.

На даний час з'ясовуються причини, з яких чоловіки вирішили звернути з проїзного шляху, рух яким було дозволено, і поїхали забороненою дорогою з позначкою "міни".

Більшість території Сумщини наразі обстежено та розміновано вибухотехніками ДСНС та поліції.

Але якщо ви бачите позначку "міни" або "територія замінована" - не варто випробовувати долю і перевіряти цей факт.

Також не варто знімати і забирати такі таблички з будь-яких причин.

Уважність та обережність - ваше життя та здоров'я.