У Сумах авто врізалось в електроопору На лінію 102 надійшло повідомлення про ДТП із залишенням місця події на вулиці Малиновій. Водія та його автівку охоронці порядку розшукали швидко. Адже чоловік покинув її прямо біля паркану неподалік місця автопригоди.

Інспектори з’ясували, що 44-річний водій транспортного засобу Daewoo Nubira, не вибравши безпечної швидкості в русі, не впорався з керуванням та допустив наїзд на електроопору, що призвело до пошкодження лінії електропередачі.

Чоловік був у стані сп'яніння. Це підтвердив огляд, який він пройшов на місці події. Алкотестер зафіксував результат 2, 49 проміле. Водій лишень пояснив, що випив пива вже після автопригоди. Також у нього були відсутні необхідні документи на авто.

На чоловіка інспектори склали 4 адмінматеріали:

ч. 1 ст. 126 (Керування без відповідних документів) КУпАП;

ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП;

ст. 122–4 (Залишення місця скоєння ДТП) КУпАП;

ч. 4 ст. 130 (Вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після ДТП за її участю алкоголю) КупАП.

Патрульна поліція Сумщини