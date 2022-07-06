У Сумах авто врізалось в електроопору

Інспектори з’ясували, що 44-річний водій транспортного засобу Daewoo Nubira, не вибравши безпечної швидкості в русі, не впорався з керуванням та допустив наїзд на електроопору, що призвело до пошкодження лінії електропередачі.
Чоловік був у стані сп'яніння. Це підтвердив огляд, який він пройшов на місці події. Алкотестер зафіксував результат 2, 49 проміле. Водій лишень пояснив, що випив пива вже після автопригоди. Також у нього були відсутні необхідні документи на авто.
На чоловіка інспектори склали 4 адмінматеріали:
ч. 1 ст. 126 (Керування без відповідних документів) КУпАП;
ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП;
ст. 122–4 (Залишення місця скоєння ДТП) КУпАП;
ч. 4 ст. 130 (Вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після ДТП за її участю алкоголю) КупАП.
Патрульна поліція Сумщини