Сумські скороходи зайняли весь подіум у Луцьку 13-14 липня у Луцьку відбулися Всеукраїнські змагання з легкої атлетики за підтримки центрів Олімпійської підготовки, в яких прийняло участь майже 200 легкоатлетів із 16 регіонів України, у тому числі й 11 сумчан, які показали гарні результати.

Спортивна ходьба, 10000 м у дівчат: Софія Криловецька була єдиним учасником - 54:42.31.

У чоловіків конкуренція була набагато серйознішою, тим не менш весь подіум був сумський: 1 місце - Сергій Світличний - 41:43.05, друге - Микола Рущак - 42:58.06, третє - Єгор Шелест - 43:21.40. Треба відзначити, що всі четверо скороходів - вихованці Олексія і Людмили Шелест.

На дистанції 400 м з/б наш Євген Швець переміг, випередивши найближчого з конкурентів більш ніж на 1,5 сек. - 53.10.

На 200 м найшвидшою була Діана Гончаренко - 24.56, на 100 м вона була другою - 11.95. Ще одне друге місце на 400 м отримав Андрій Нечипоренко - 49.03.

Естафетний біг 4х100 м (чоловіки) – сумчани Євген Швець, Ярослав Демченко, Андрій Нечипоренко та Ярослав Голуб з Рівного на 3 (!) секунди випередили фінішувавших другими чернівчан, пише Ваш шанс.