Кролевецька громада прощається з героєм-земляком Миколою Годуновим

Цього дня плаче рідна земля за обірваним молодим життям… Миколі Вікторовичу було лише 24 роки, коли захищаючи Українську землю від російського агресора він, як і багато інших наших мужніх героїв-українців, поклав своє життя на вівтар Батьківщини.
Неможливо жодними словами передати той біль втрати, який зараз відчувають мама, сестра та ціла громада.
Ми всі в скорботі за своїм земляком. Разом із його рідними та близькими, співчуваючи горю, схиляємо голови перед його світлою пам’яттю.
НИЗЬКИЙ УКЛІН, ШАНА І СЛАВА ГЕРОЮ!
Кролевецька міська рада