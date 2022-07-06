Кролевецька громада прощається з героєм-земляком Миколою Годуновим Сьогодні Кролевецька громада прощається зі своїм героєм-земляком Миколою Вікторовичем Годуновим, який загинув за рідну Україну, її цілісність і незалежність, за честь і гідність свого народу.

Цього дня плаче рідна земля за обірваним молодим життям… Миколі Вікторовичу було лише 24 роки, коли захищаючи Українську землю від російського агресора він, як і багато інших наших мужніх героїв-українців, поклав своє життя на вівтар Батьківщини.

Неможливо жодними словами передати той біль втрати, який зараз відчувають мама, сестра та ціла громада.

Ми всі в скорботі за своїм земляком. Разом із його рідними та близькими, співчуваючи горю, схиляємо голови перед його світлою пам’яттю.

НИЗЬКИЙ УКЛІН, ШАНА І СЛАВА ГЕРОЮ!

Кролевецька міська рада