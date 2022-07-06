Після втручання прокуратури комунальне підприємство Сумської міської ради сплатило до бюджету майже 2,4 млн грн Після того, як Окружною прокуратурою міста Суми до Сумського окружного адміністративного суду було заявлено позов про стягнення податкового боргу в розмірі майже 2,4 млн грн, комунальне підприємство Сумської міської ради добровільно сплатило зазначену суму до бюджету.

Раніше встановлено, що зазначене комунальне підприємство станом на грудень 2021 року мало податковий борг з податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) на загальну суму (основний платіж) 2 388 582 грн, що підтверджується витягом з інтегрованої картки платника податків. З огляду на вищезазначене прокуратура подала відповідний позов.

Після втручання прокуратури комунальне підприємство добровільно сплатило всю суму, відтак ухвалою суду провадження у справі закрито.

Пресслужба обласної прокуратури