Після втручання прокуратури комунальне підприємство Сумської міської ради сплатило до бюджету майже 2,4 млн грн

Раніше встановлено, що зазначене комунальне підприємство станом на грудень 2021 року мало податковий борг з податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) на загальну суму (основний платіж) 2 388 582 грн, що підтверджується витягом з інтегрованої картки платника податків. З огляду на вищезазначене прокуратура подала відповідний позов.
Після втручання прокуратури комунальне підприємство добровільно сплатило всю суму, відтак ухвалою суду провадження у справі закрито.
Пресслужба обласної прокуратури