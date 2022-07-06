Лента

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 15:33136

Після втручання прокуратури комунальне підприємство Сумської міської ради сплатило до бюджету майже 2,4 млн грн

Після того, як Окружною прокуратурою міста Суми до Сумського окружного адміністративного суду було заявлено позов про стягнення податкового боргу в розмірі майже 2,4 млн грн, комунальне підприємство Сумської міської ради добровільно сплатило зазначену суму до бюджету.

Раніше встановлено, що зазначене комунальне підприємство станом на грудень 2021 року мало податковий борг з податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) на загальну суму (основний платіж) 2 388 582 грн, що підтверджується витягом з інтегрованої картки платника податків. З огляду на вищезазначене прокуратура подала відповідний позов.

Після втручання прокуратури комунальне підприємство добровільно сплатило всю суму, відтак ухвалою суду провадження у справі закрито.

Пресслужба обласної прокуратури

Экономика
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

Кролевецька громада прощається з героєм-земляком Миколою Годуновим
Сегодня 15:59
Після втручання прокуратури комунальне підприємство Сумської міської ради сплатило до бюджету майже 2,4 млн грн
Сегодня 15:33
Родина загиблого Героя України Максима Білоконя з Роменщини отримала найвищу державну нагороду – орден «Золота Зірка»
Сегодня 15:23
У Тростянці та Охтирці побувала Швейцарська гуманітарна місія
Сегодня 15:04
У Сумах з понеділка стартує видача продуктових наборів для мешканців 70-75 років
Сегодня 14:34
За минулу добу піротехніки ДСНС на Сумщині виявили 6 вибухонебезпечних предметів
Сегодня 14:32
У Сумах підприємці можуть отримати фінансову підтримку
Сегодня 13:58
У Сумах пильність сусідки та оперативність вогнеборців запобігли біді (відео)
Сегодня 13:37
У Сумах вимкнули воду частині Харківської
Сегодня 13:34
Дитячий будинок сімейного типу на Сумщині отримав генератор від міжнародних благодійників
Сегодня 13:25
На росії придумали казочку про ліквідацію командування Повітряних сил України у Вінниці
Сегодня 12:54
У Сумах раптово змінили схему руху одного тролейбусу (оновлено)
Сегодня 12:12
view counter

Статьи

Герой України Денис Дикий розповів про оборону Охтирки
Вчера 10:27
Как выбрать обручальное кольцо: полезные советы для молодоженов
13.07.2022 12:42
У Путивлі ініціювали відставку мера-нашкраївця Костянтина Гаврильчука
12.07.2022 19:22
Як шукачам роботи не потрапити у павутину обману?
11.07.2022 12:19
В Україні запустили платформу «Культурний простір»
11.07.2022 08:15
Мешканці Капустинців на Сумщині виступили проти закриття школи у своєму селі
09.07.2022 09:45
Тонкости выбора женского костюма на любой случай
08.07.2022 12:59
В Україні стартували проєкти для розвитку підприємництва
08.07.2022 12:16
«Працював і як журналіст, і як волонтер-рятувальник», — спецкор Суспільне Суми в Охтирці
07.07.2022 18:03
«Помстимося за кожне життя!» Гвардієць із Сум розповів про бої за Рубіжне та його околиці
07.07.2022 17:56
Андрій Букін: "Це історична війна за виживання українського етносу"
07.07.2022 09:37
Какие вечерние платья сейчас в моде
06.07.2022 18:23
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

18
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
53
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
39
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.