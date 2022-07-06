На Сумщині поліція на “гарячому” затримала крадія

Отримавши повідомлення про спрацювання наряд Управління поліції охорони негайно виїхав на місце виклику. По прибутті правоохоронці з'ясували, що 21-річний житель міста не розрахувавшись на касі поклав собі до кишені бездротові навушники та покинув торгівельний заклад. Дії зловмисника помітили працівники магазину і викликали правоохоронців.
Співробітники поліції охорони доставили чоловіка до місцевого відділу поліції, де вже останній пояснив усе слідчому та зізнався у скоєному.
Наразі відносно молодого чоловіка слідчі Роменського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 "Крадіжка" Кримінального кодексу України та за погодженням Роменської окружної прокуратури вже оголосили йому про підозру. Слідство триває.
Відділ комунікації поліції Сумської області