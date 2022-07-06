На Сумщині поліція на “гарячому” затримала крадія У Ромнах, близько 14 години, в оному з торівельних закладів міста спрацювала кнопка «ТЕРМІНОВИЙ ВИКЛИК ПОЛІЦІЇ».

Отримавши повідомлення про спрацювання наряд Управління поліції охорони негайно виїхав на місце виклику. По прибутті правоохоронці з'ясували, що 21-річний житель міста не розрахувавшись на касі поклав собі до кишені бездротові навушники та покинув торгівельний заклад. Дії зловмисника помітили працівники магазину і викликали правоохоронців.

Співробітники поліції охорони доставили чоловіка до місцевого відділу поліції, де вже останній пояснив усе слідчому та зізнався у скоєному.

Наразі відносно молодого чоловіка слідчі Роменського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 "Крадіжка" Кримінального кодексу України та за погодженням Роменської окружної прокуратури вже оголосили йому про підозру. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області