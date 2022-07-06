У Сумах пильність сусідки та оперативність вогнеборців запобігли біді (відео)

Вона повідомила, що з сусідської квартири на третьому поверсі, де мешкає літній чоловік, йде дим. На дзвінки у двері жінці ніхто не відчинив.
На гасіння направили відділення 3-ї та 1-ї державних пожежно-рятувальних частин. Вже за 3 хв. вогнеборці прибули на місце виклику та включившись у захисні апарати за допомогою спецобладнання потрапили в помешкання. Як було встановлено, осередок задимлення знаходився на кухні. На газовій плиті сталося підгоряння їжі, яке швидко ліквідували.
Одночасно з цим у кімнаті на ліжку бійці ДСНС виявили 70-річного господаря, який через стан здоров'я вкрай важко пересувається. Рятувальники швидко провітрили помешкання, а лікарі надали чоловікові, який надихався диму необхідну допомогу та доправили до лікарні.
Шановні громадяни, дотримуйтесь вимог безпеки у побуті! Як показує цей випадок, навіть підгоряння їжі, якби не пильність сусідки та оперативність вогнеборців, могло призвести до біди!
Головне управління ДСНС України у Сумській області