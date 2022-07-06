На росії придумали казочку про ліквідацію командування Повітряних сил України у Вінниці

"14 июля высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» нанесён удар по зданию гарнизонного дома офицеров в городе Винница.
В момент удара на данном военном объекте проходило совещание командования украинских воздушных сил с представителями иностранных поставщиков вооружений по вопросам передачи ВСУ очередной партии самолётов, средств поражения, а также организации ремонта украинского авиационного парка. В результате удара участники совещания уничтожены", - йдеться в повідомленні.
За повідомленням ДСНС України, станом на 12:00 15 липня:
загинуло 23 особи (з них 3 дитини, 1 особа померла в лікарні),
80 осіб госпіталізовано (з них 3 дитини) з травмами різного ступеня тяжкості.
197 осіб звернулися до медичних закладів,
з яких 117 осіб направлено на амбулаторне лікування.
За інформацією Нацполіції триває перевірка місцезнаходження зниклих 11 осіб.