На росії придумали казочку про ліквідацію командування Повітряних сил України у Вінниці Міноборони рф у звіті за 15 липня повідомило чергову брехню про свої злочини на території України.

"14 июля высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» нанесён удар по зданию гарнизонного дома офицеров в городе Винница.

В момент удара на данном военном объекте проходило совещание командования украинских воздушных сил с представителями иностранных поставщиков вооружений по вопросам передачи ВСУ очередной партии самолётов, средств поражения, а также организации ремонта украинского авиационного парка. В результате удара участники совещания уничтожены", - йдеться в повідомленні.

За повідомленням ДСНС України, станом на 12:00 15 липня:

загинуло 23 особи (з них 3 дитини, 1 особа померла в лікарні),

80 осіб госпіталізовано (з них 3 дитини) з травмами різного ступеня тяжкості.

197 осіб звернулися до медичних закладів,

з яких 117 осіб направлено на амбулаторне лікування.

За інформацією Нацполіції триває перевірка місцезнаходження зниклих 11 осіб.