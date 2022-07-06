У Сумах підприємці можуть отримати фінансову підтримку

Про це повідомили у Департаменті забезпечення ресурсних платежів.

Комунальна установа «Сумський обласний фонд підтримки підприємництва» Сумської обласної ради приймає заявки на одержання фінансової підтримки відповідно до Порядку надання допомоги суб’єктам господарювання, що постраждали внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру коштом резервного фонду обласного бюджету.

Розмір допомоги одному підприємцю становить не більше 50% розміру завданих збитків, але у будь-якому випадку не більше 50 тисяч гривень.

Фізична особа-підприємець або суб’єкт господарювання - юридична особа складає заяву відповідно до затвердженої форми у паперовому форматі, яка підписується власноруч керівником або уповноваженою особою та скріплюється печаткою (за наявності).

До заяви додаються документи:

- що підтверджують факт і суму завданих збитків внаслідок знищення або пошкодження нерухомого майна;

- що підтверджують право власності на знищене або пошкоджене нерухоме майно;

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, завірений суб’єктом господарювання.

Скановані заяву та документи потрібно надіслати на поштову скриньку fondsumy-sor@ukr.net або czofond@gmail.com

Кінцевий термін подання заяв - 29 липня.

Отримати довідку та роз’яснення можна за телефоном (066)8491307.

Детальніше ознайомитися з порядком надання допомоги

СМР