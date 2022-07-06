На Донеччині загинув ямпільчанин Євген Маляров 13 липня в ході виконання військового обов’язку загинув український військовослужбовець Євген Маляров з смт Ямпіль.

Відомо, що наш земляк брав участь у бойових діях на території Донецької області. Для нього це було вже далеко не перше відрядження в зону бойових дій.

У Євгена залишилась дружина та двоє дітей, пише Ямпіль.інфо.