У Сумах мікроавтобус зніс габіон Вчора, близько 22-ї години, патрульні отримали повідомлення про ДТП на вулиці Івана Харитоненка.

Прибувши на місце автопригоди, інспектори з'ясували, що 56-річний водій, керуючи автомобілем Mercedes-Benz Sprinter, не стежив за дорожньою обстановкою та не дотримавшись безпечної швидкості руху, допустив наїзд на перешкоду, а саме габіон.

Патрульні оформили матеріали та склали на водія Mercedes-Benz Sprinter адмінпротокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.