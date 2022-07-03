У Сумах мікроавтобус зніс габіон

Прибувши на місце автопригоди, інспектори з'ясували, що 56-річний водій, керуючи автомобілем Mercedes-Benz Sprinter, не стежив за дорожньою обстановкою та не дотримавшись безпечної швидкості руху, допустив наїзд на перешкоду, а саме габіон.
Патрульні оформили матеріали та склали на водія Mercedes-Benz Sprinter адмінпротокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.
Поліцейські Шостки з’ясовують обставини ДТП, в якій постраждав один з учасників....
У Шостці поліцейські встановлюють причини та обставини ДТП із постраждалою....
У результаті дорожньо-транспортної пригоди, що сталася учора близько 17 години у селі Коровинці Роменського району, пасажирка отримала тілесні ушкодження....
Вчора по вулиці Лебединській водій автомобіля "Mitsubishi Pajero Sport" не впорався з керуванням та допустив його перекидання, у результаті чого...
Подія сталася вчора, близько 23 години, на автодорозі неподалік села Грузьке, що на Кролевеччині....