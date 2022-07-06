У Шостці поліцейські проводять профілактичні заходи щодо недопущення фактів торгівлі гуманітарною допомогою Аби не допустити незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, правоохоронці Шостки проводять превентивні заходи, під час яких перевіряють заклади торгівлі, спілкуються з представниками влади, гуманітарних штабів, волонтерських організацій.

Згідно чинного законодавства України, за незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги у Кримінальному кодексі України, ст. 201-2, передбачена відповідальність, де санкція статті передбачає від п’яти до семи років позбавлення волі.

Аби не допустити таких ганебних фактів, правоохоронці активно спілкуються з представниками влади, гуманітарних штабів, волонтерських організацій. Проводиться робота й з представниками торгових закладів.

Крім того, поліцейські ретельну перевіряють кожну інформацію отриману від небайдужних громадян щодо незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги.

Правоохоронці просять громадян, яким відома будь-яка інформація щодо торгівлі гуманітарною допомогою, звертатися до поліції за адресою: м. Шостка вул. Свободи, 67 або за телефоном 050 327 9148 чи на цілодобову спецлінію 102.

Шосткинське районне управління поліції