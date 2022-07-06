росія атакувала два найбільші університети Миколаєва
Сьогодні зранку країна-терорист росія знову обстріляла Миколаїв, випустивши по місту щонайменше 10 ракет.
Постраждали два найбільші університети міста. Тепер вони атакують нашу освіту.Я прошу університети всіх демократичних країн оголосити росію тим, чим вона є насправді - терористом, написав у телеграмі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Вишиванка є символом краси, здоров'я і щасливої долі. Її вважають оберегом української нації. Вишита сорочка символізує сімейні цінності – пам'ять роду, вірність і любов. Сьогодні День вишиванки не національне свято, а всесвітнє.