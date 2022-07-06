Лента

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 10:37387

У Путивлі думають про об'їзну дорогу

На позачерговій сесії депутати Путивльської міської ради погодили звернення до голови Сумської ОВА про допомогу з організації об'їзної дороги через місто Путивль.

Наразі нескінченний потік транспорту, особливо у вигляді важких вантажівок, руйнує міські вулиці. А з настанням дощової та морозної погоди круті схили взагалі стануть непереборною перешкодою для дорожнього руху.

Також депутати підтримали електронну петицію стосовно регіонального замовлення педагогічному коледжу та направили відповідні звернення до голів сумської ОВА та Сумської облради. Цю петицію попередньо підписали 354 користувачі сайту міськради, а також вирішення кадрового питання (звернення з приводу зняття із займаної посади керівника даного закладу.

Міські обранці ухвалили низку інших важливих рішень.

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

У Сумах з понеділка стартує видача продуктових наборів для мешканців 70-75 років
Сегодня 14:34
За минулу добу піротехніки ДСНС на Сумщині виявили 6 вибухонебезпечних предметів
Сегодня 14:32
У Сумах підприємці можуть отримати фінансову підтримку
Сегодня 13:58
У Сумах пильність сусідки та оперативність вогнеборців запобігли біді (відео)
Сегодня 13:37
У Сумах вимкнули воду частині Харківської
Сегодня 13:34
Дитячий будинок сімейного типу на Сумщині отримав генератор від міжнародних благодійників
Сегодня 13:25
На росії придумали казочку про ліквідацію командування Повітряних сил України у Вінниці
Сегодня 12:54
У Сумах раптово змінили схему руху одного тролейбусу (оновлено)
Сегодня 12:12
У Сумах рятувальники оперативно ліквідували пожежу на балконі (відео)
Сегодня 11:49
На Донеччині загинув ямпільчанин Євген Маляров
Сегодня 11:28
352 дитини загинули внаслідок збройної агресії рф в Україні
Сегодня 11:17
Зранку рашисти обстріляли дві громади на Сумщині
Сегодня 11:05
view counter

Статьи

Герой України Денис Дикий розповів про оборону Охтирки
Вчера 10:27
Как выбрать обручальное кольцо: полезные советы для молодоженов
13.07.2022 12:42
У Путивлі ініціювали відставку мера-нашкраївця Костянтина Гаврильчука
12.07.2022 19:22
Як шукачам роботи не потрапити у павутину обману?
11.07.2022 12:19
В Україні запустили платформу «Культурний простір»
11.07.2022 08:15
Мешканці Капустинців на Сумщині виступили проти закриття школи у своєму селі
09.07.2022 09:45
Тонкости выбора женского костюма на любой случай
08.07.2022 12:59
В Україні стартували проєкти для розвитку підприємництва
08.07.2022 12:16
«Працював і як журналіст, і як волонтер-рятувальник», — спецкор Суспільне Суми в Охтирці
07.07.2022 18:03
«Помстимося за кожне життя!» Гвардієць із Сум розповів про бої за Рубіжне та його околиці
07.07.2022 17:56
Андрій Букін: "Це історична війна за виживання українського етносу"
07.07.2022 09:37
Какие вечерние платья сейчас в моде
06.07.2022 18:23
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

18
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
53
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
39
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.