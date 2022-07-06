У Путивлі думають про об'їзну дорогу На позачерговій сесії депутати Путивльської міської ради погодили звернення до голови Сумської ОВА про допомогу з організації об'їзної дороги через місто Путивль.

Наразі нескінченний потік транспорту, особливо у вигляді важких вантажівок, руйнує міські вулиці. А з настанням дощової та морозної погоди круті схили взагалі стануть непереборною перешкодою для дорожнього руху. Також депутати підтримали електронну петицію стосовно регіонального замовлення педагогічному коледжу та направили відповідні звернення до голів сумської ОВА та Сумської облради. Цю петицію попередньо підписали 354 користувачі сайту міськради, а також вирішення кадрового питання (звернення з приводу зняття із займаної посади керівника даного закладу. Міські обранці ухвалили низку інших важливих рішень.