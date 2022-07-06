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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 10:05422

Сумська міська рада знизила ставки податків для бізнесу

Депутати міської ради під час позачергової сесії ухвалили рішення щодо пільг по сплаті за землю, що діятимуть з 1 січня 2023 року на період дії воєнного стану в Україні та протягом півроку після його припинення або скасування.

«Ухваленням таких рішень ми прагнемо створити територію, лояльну до бізнесу. Зниження навантаження по податках буде стимулом для його подальшої роботи та розвитку, дозволить зберегти робочі місця та виплачувати працівникам заробітну плату», – зазначив очільник громади Олександр ЛИСЕНКО.

Для покращення економічного клімату на території громади та стимулювання роботи бізнесу в умовах воєнного часу за ініціативи міського голови та з урахуванням пропозицій депутатського корпусу передбачено:

  • для земель індустріальних парків, створених у відповідності до Закону України «Про індустріальні парки» та для земельних ділянок оборони на території Сумської міської територіальної громади встановлення ставки із земельного податку – 0% та ставки орендної плати за користування зазначеними земельними ділянками – 0,01%;
  • для земельних ділянок сільськогосподарського призначення встановлення мінімальної ставки – 0,3%, для всіх інших земельних ділянок – зменшення ставок на 50%.

Також пільга зі сплати земельного податку надана органам державної влади та органам місцевого самоврядування, органам прокуратури, військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, Збройним Силам України та Державній прикордонній службі України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, виключно за земельні ділянки, на яких здійснюються повноваження відповідних органів; підприємствам та закладам комунальної форми власності, засновниками яких є Сумська міська рада, Сумська обласна рада та Сумська районна рада, за наступними основними видами економічної діяльності.

Рішення міської ради прийняте на період дії воєнного стану в Україні та протягом пів року після його припинення або скасування, та набирає чинності з 1 січня 2023 року.

СМР

Экономика
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