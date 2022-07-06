Дитячий будинок сімейного типу на Сумщині отримав генератор від міжнародних благодійників Передав генератор в родину із Сумського району, за дорученням керівника Сумської обласної військової адміністрації Дмитра ЖИВИЦЬКОГО, заступник керівника ОВА Олег КОВАЛЬ

«Осінньо-зимовий період в умовах війни може бути складним щодо електрики та опалення. Тому Дмитро Живицький доручив забезпечити генераторами ДБСТ та прийомні сім’ї області, − повідомив Олег Коваль. − До нас надходять генератори від наших іноземних партнерів. І ми сьогодні відвезли перший генератор в родину, наданий нам в рамках проекту, що виконується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Домовилися з керівництвом територіальної громади, що вони встановлять це обладнання. І взимку, вразі вимкнення світла, родина буде забезпечена електроенергією, в тому числі й для підтримки опалення».

Також, за його словами, керівництво громади пообіцяло надати для генератора пальне. Адже у дитячому будинку сімейного типу Мінченків, куди й надійшло це обладнання, виховуються семеро дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

«Родина дуже хороша. Батьки-вихователі приділяють розвитку дітей максимум часу й зусиль. Ми разом із місцевою владою маємо зараз подбати, щоб діти, які виховуються тут, попри війну, взимку були в теплі й в достатку, − додав Олег Коваль. − Сподіваємося, що до кінця літа зможемо забезпечити всі ДБСТ генераторами для безпечного проходження зимового періоду. Також намагатимемося передати генератори й у прийомні родини області».

Сумська ОВА