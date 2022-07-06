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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 08:36156

У Сумах поліцейські виявили чергові насадження коноплі

Співробітники відділення поліції № 4 (м. Суми) викрили чоловіка, який вдома на присадибній ділянці вирощував коноплі.

У рамках проведення оперативно-профілактичних заходів під умовною назвою «Мак» співробітники поліції отримали інформацію про те, що один з жителів села Верхня Сироватка за місцем мешкання вирощує нарковмісні рослини. Тож навідались до нього із санкціонованим обшуком. У ході якого на присадибній ділянці чоловіка правоохоронці виявили 26 рослин коноплі. Всі вони були бережно доглянуті.

Знайдене поліцейські вилучили та направили на експертизу.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 310 Кримінального кодексу України «Посів або вирощування снотворного маку чи конопель». Слідство триває.

Поліція Сумщини

Право
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